Nélson Oliveira quinto classificado no Mundial de contrarrelógio

Nélson Oliveira, ciclista português, conquistou o quinto lugar no contrarrelógio dos Mundiais de Estrada, a decorrer na Áustria, em Innsbruck.

A prova coroou o australiano Rohan Dennis como campeão do mundo, que correspondeu ao favoritismo. O ciclista completou a prova em 1h03m02s. Tom Dumoulin, vencedor do ano passado, completou o circuito com quase dois minutos de diferença.

O ciclista luso repete a boa prestação, depois de ter sido quarto em 2017. Nélson Oliveira vai ainda participar na prova de fundo no domingo, onde poderá lutar novamente por uma medalha.