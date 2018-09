Costa anuncia libertação de todos os comerciantes portugueses na Venezuela

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira a libertação de todos os comerciantes portugueses que foram detidos na Venezuela.

"Infelizmente, a Venezuela suscita-nos motivos de preocupação. Há contudo uma boa notícia que temos hoje, que é a libertação de todos os portugueses que tinham sido recentemente encarcerados no âmbito das ações policiais na Venezuela", afirmou o chefe do Governo durante o debate quinzenal desta quarta-feira, no Parlamento.

António Costa deu conta do empenho do Governo português para tentar resolver os problemas da comunidade portuguesa naquele país da América Latina, a braços com uma grave crise económica e social.