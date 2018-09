Vitória destaca Chaves "cada vez mais assimilado às ideias" de Daniel Ramos

Rui Vitória, treinador do Benfica, antevê um jogo difícil em Chaves e falou sobre Luisão, uma "referência do clube".

Em conferência de imprensa na véspera da deslocação a Trás-os-Montes, o técnico das águias acredita que o Chaves será um adversário complicado:

"Temos de vestir o fato de macaco, como fazemos sempre. Podemos ter um dia em que algo não corre bem, mas no que tem a ver com a dedicação e postura, isso é inegociável. O Chaves vem de dois bons resultados e está a começar a assimilar as ideias do Daniel".

"É uma equipa com jogadores de qualidade. As equipas do Daniel Ramos organizam-se bem defensivamente e sabem o que fazem quando saem no ataque. Mas vamos a Trás-os-Montes com intenção de ganhar", adicionou.

Vitória falou ainda sobre Luisão, que se retirou dos relvados na terça-feira, um "profissional de mão cheia" e "referência do Benfica": "Teve uma carreira lindíssima e ontem assistimos a uma cerimónia de grande dignificado. Espero que seja tão feliz na próxima etapa como foi como jogador".

O técnico das águias adiantou ainda que Luisão "vai ter uma nova tarefa, que não me diz respeito, será a administração a definir".