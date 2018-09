Três incêndios combatidos por quase 500 bombeiros

Dois incêndios no distrito de Braga e outro em Faro estão a ser combatidos por quase 500 bombeiros e por nove meios aéreos.

Um fogo de grandes dimensões lavra desde o início da manhã desta quarta-feira na Póvoa do Lanhoso, distrito de Braga.

No terreno estão 152 bombeiros, apoiados por 50 viaturas e quatro meios aéreos.

Também no distrito de Braga, um incêndio que deflagrou pelas 9h00 está a ser combatido por

124 bombeiros e 41 viaturas.

No sul do país, no concelho de Aljezur, distrito de Faro, 188 bombeiros, 45 viaturas e cinco meios aéreos combatem um incêndio desde as 13h00.