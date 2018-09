Daniel Ramos: "Benfica? Grau de dificuldade é máximo mas pensamos positivo"

Daniel Ramos, treinador do Desportivo de Chaves, acredita numa partida difícil frente ao Benfica, mas mostrou-se otimista num bom resultado.

O treinador dos flavienses diz que a exigência é máxima, mas um bom resultado não é impossível: "Pensamos positivo. O grau de dificuldade é máximo mas a nossa ambição também tem de ser elevada. Se formos determinados e competentes, teremos as nossas hipóteses".

"O Benfica tem um poderio enorme, basta ver que o seu treinador está no clube há vários anos, plantel com rotinas definidas, resultados mostrado, qualidade individual e confiança em alta. Ainda assim, não há facilidades para o Benfica. Nós queremos um bom resultado, acreditamos no nosso trabalho e estamos preparados. Quem sabe podemos surpreender", adicionou.

Em dia de aniversário do Desportivo de Chaves, Daniel Ramos diz que "quer festejar" e acredita que o Benfica vai encontrar um adversário mais forte: "O nosso arranque não foi o que queríamos, mas estamos maios maduros, a crescer e capazes de entender o jogo".

Daniel Ramos deixou ainda uma mensagem a Luisão, que terminou carreira na terça-feira: "Queria mandar um abraço em nome do Chaves ao Luisão, que representou e dignificou o nosso campeonato".

O Chaves recebe o Benfica na quinta-feira, às 20h15, partida com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.