Falta de regulamentação impede entrada de farmacêuticos nos hospitais públicos

Continuam a faltar farmacêuticos nos hospitais públicos. O alerta é deixado pela bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, em entrevista à Renascença. Neste Dia Nacional do Farmacêutico, Ana Paula Martins sublinha que 70% dos profissionais não estão inseridos nos hospitais do serviço nacional de saúde.

“Temos uma carreira que já foi aprovada há um ano, já findou há mais de sete meses o período previsto na legislação para ser regulamentada e que até agora não está”, denuncia.

“Neste momento, 70% dos farmacêuticos não estão ainda nos hospitais do serviço nacional de saúde incluídos na carreira farmacêutica, porque os diplomas que já estão concluídos e negociados, mas não foram publicados, não permitem ainda essa transição”, explica.

A bastonária acusa ainda o Governo de atrasar o processo de regulamentação do enquadramento da carreira farmacêutica.

“Tenho de confessar que é com algum desânimo que chega ao Dia do Farmacêutico em 2018 e não vejo o internato farmacêutico regulamentado e não vejo os diplomas que o sindicato negociou antes do verão publicados e que completam o enquadramento da carreira farmacêutica”, admite.

Ana Paula Martins deixa por isso um apelo ao Ministério da Saúde: “que anteveja, antes do final da legislatura, um novo acordo-quadro para a prestação de serviços farmacêuticos e que desta vez não haja tibiezas e que desta vez este Governo, que tem avançado tanto naquilo que é a utilização dos recursos instalados na rede de farmácias comunitárias, faça de facto um acordo que valorize a prestação e a intervenção dos farmacêuticos nos serviços que prestam no dia a dia, além do serviço público que é a dispensa dos medicamentos”.

Olhos postos no futuro

É com otimismo que a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos olha para o futuro da classe, hoje composta por cerca de 50% de pessoas abaixo dos 35 anos.

“Estamos ainda a viver muitas dificuldades, mas estamos muitos confiantes no futuro, até porque temos uma classe muito jovem e temos a certeza de que, com a sua juventude, a sua qualificação e a sua energia, os farmacêuticos são uma profissão de futuro”, afirma à Renascença.

Os números mostram que o desemprego tem vindo a diminuir e Ana Paula Martins acredita que a tendência é para manter.

“Estou convencida de que o número vai voltar a diminuir. Neste momento, há muitos passos e muitos empregos, muitos projetos para recrutar jovens farmacêuticos em Portugal”, aponta.

E é bom que assim seja, dado que os desafios são muitos.

“Os profissionais de saúde hoje – e os farmacêuticos não são exceção – não são só profissionais do conhecimento, não são só profissionais do humanismo e da proximidade; são profissionais globais, são profissionais que têm de interagir com o digital, que têm de interagir com o empreendedorismo, profissionais que têm de estar preparados para os desafios demográficos, ambientais e até de segurança”, refere.

E é este “admirável mundo novo que os nossos mais jovens saberão enfrentar”, acredita.

“As últimas décadas têm sido de grande evolução – a evolução que no fundo acompanha toda a evolução que o tecido científico e tecnológico tem tido. Os farmacêuticos distinguem-se muito por trabalhar na área do medicamento, é verdade, mas não é menos verdade que também têm feito um investimento, sobretudo nas últimas duas décadas, na promoção da saúde e na prevenção da doença em programas de saúde pública”, sustenta.

Como exemplo, a bastonária dá o programa “da troca de seringas, iniciado pela rede de farmácias portuguesas e que foi um exemplo até ao nível internacional”.

Uma mensagem “forte” sobre uma responsabilidade “de todos”

A propósito do Dia Nacional do Farmacêutico, a bastonária deixou, na mesma entrevista à Renascença a sua mensagem para este dia.

“A mensagem mais forte que não quero deixar de dar hoje, no Dia do Farmacêutico, é que continuemos a cumprir o nosso Plano Nacional de Vacinação, que continuemos a vacinar-nos, que dessa forma nos continuemos a proteger de doenças que são evitáveis e a proteger as nossas famílias, os nossos filhos e os nossos netos”, apelou.

“Porque é com base na evidência científica – e não noutro tipo de informação e de notícias sem qualquer fundamento – que os sistemas de saúde evoluem e que nós hoje, ao contrário do que acontecia há 40 anos, temos de facto uma das melhores esperanças média de vida da Europa e do mundo. É nossa responsabilidade, de todos, garantir que não enfrentamos o retrocesso na área da vacinação”, concluiu.