Tancos. Marco António Costa diz que comissão de inquérito pode ser útil

O presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, Marco António Costa, diz que uma comissão de inquérito ao caso do furto de armas da base de Tancos pode ser útil.

“Julgo que a comissão pode sempre aprofundar, no plano institucional e político, um conjunto de informações e estruturar soluções para o futuro que evitem situações desta natureza", bem como "que falhas associadas a circunstâncias como esta e todo um conjunto de acontecimentos posteriores voltem a ocorrer”, explicou à Renascença, sublinhando que fala enquanto deputado - a título individual - e não em nome do grupo parlamentar do PSD.

Para Marco António Costa, esta comissão pode ajudar a “reforçar o sistema de segurança nacional, reforçar os mecanismos de cooperação entre as Forças Armadas e as instituições civis, no plano da segurança interna, e, também, garantir uma maior tranquilidade da opinião pública”.

Esta declaração surge após o líder parlamentar e presidente do PS, Carlos César, ter dito que os socialistas não se vão opor à criação de uma comissão de inquérito sobre o furto de material militar em Tancos, como pretende o CDS-PP.



Até agora, foram detidas oito pessoas: quatro militares da Polícia Judiciária Militar, entre os quais se encontra o diretor desta polícia, três militares da GNR e um outro suspeito. O Ministério Público também pede a detenção de um nono homem, que se encontra em missão na República Centro-Africana.

O alegado ladrão das armas da base de Tancos é um ex-militar que terá contado com a cumplicidade da Polícia Judiciária Militar (PJM) e da GNR.