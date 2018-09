Augusto Inácio. "Chamaram-me num momento difícil e não podia dizer que não"

Augusto Inácio chegou a acordo com o Sporting e deixará de estar ligado ao emblema de Alvalade, no último dia deste mês de Setembro.

Em declarações a Bola Branca, o ex-diretor geral da SAD confirma ter chegada a uma decisão "amigável" e com "pessoas que sabem conversar. Inácio revela que tinha contrato até 2021, mas só vai "receber até este mês de setembro", porque nunca quis "ser um problema" para o clube que lhe "diz muito e continuará a dizer".

"Desejo felicidades a quem está e que o Sporting faça uma época de sucesso", afirma o ex-dirigente que agora irá "à procura do seu futuro".

Nesta entrevista, acrescenta não temer que a sua imagem futuramente fique colada a Bruno de Carvalho, porque assegura que os adeptos irão conhecê-lo como "o Augusto Inácio do Sporting Clube de Portugal e não da pessoa A, B ou C".

"O Sporting chamou-me num momento difícil que estava a atravessar. É evidente que num momento de grande dificuldade, não podia dizer que não. Foi isso que eu fiz, tentar ajudar o Sporting", justifica.

Augusto Inácio queixa-se de uma campanha no sentido de "denegrir" a sua imagem, com enfoque num alegado mau relacionamento com José Peseiro e alguns jogadores e juntando um episódio na Academia em que terá encontrado o seu "gabinete ocupado". Ora, o ex-dirigente refuta essas notícias e classifica-as como "inexplicáveis e barbaridades".

Sobre o futuro, só o mercado ditará um regresso à atividade novamente como treinador ou repetindo funções como dirigentes. Inácio está pronto para qualquer cenário, embora se veja "mais como treinador".