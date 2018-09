João Paulo Rebelo ouvido na quinta-feira na Assembleia da República

João Pinho de Almeida, deputado do CDS e um dos membros da comissão parlamentar que ouviu, na terça-feira, as acusações de Augusto Baganha, confirmou que João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, vai ser ouvido na quinta-feira.

Em entrevista a Bola Branca, o deputado anunciou a audição depois das palavras do antigo presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude na Assembleia da República:

"É fundamental ouvirmos as duas partes, amanhã ouviremos o secretário geral e aí podemos começar a tirar conclusões. Do que ouvi ontem é fundamental saber se as razões evocadas pelo secretário de estado para substituir parte do IPDJ fazem ou não sentido".

"Há também casos concretos relativos a processos que decorrem e que devem ser esclarecidos, até noutras instâncias. O próprio antigo presidente disse que tinha apresentado os casos noutras instâncias", adicionou.

João Pinho de Almeida explicou o que quer ver esclarecido na audição a João Paulo Rebelo: "Tem a ver com as razões do afastamento da direção do IPDJ quando o mandato não tinha terminado. As razões evocadas são de estratégia e é preciso perceber porquê que não podia ser executado por esse conselho diretivo. O anterior presidente apontou uma série de factos que podem estar na base do afastamento e é preciso esclarecer tudo".

Recorde-se que Augusto Baganha, antigo presidente do IPDJ, acusou Vítor Pataco, seu sucessor, e o secretário de estado de "pressão" em benefício do Benfica, na questão da interdição do Estádio da Luz em 2007.

O deputado centrista e membro da comissão lembra que as acusações ouvidas não são uma novidade: "É preciso fundamentar-se as posições para não fazermos juízos de valor errados. O clima do futebol em Portugal é mau, e é importante que se fundamente para apurar-se os factos e responsabilizar quem seja. Quem gosta de desporto gostaria que o clima fosse mais sereno, mas infelizmente não é".

João Pinho de Almeida admite ainda que não está na agenda convocar o sucessor da liderança do IPDJ, Vítor Pataco: "Para já só temos estas audições aprovadas e não há necessidade para já. Temos de opuvir quem tem responsabilidade, que é o secretário de Estado".

As audições a João Paulo Ribeiro estão marcadas para quinta-feira, às 17h30 e 18h00.