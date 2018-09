Sporting gastou quase 25 milhões em reforços esta temporada

O Sporting anunciou quanto gastou em transferências e também quanto recebeu em vendas num documento enviado à CMVM.

No que diz respeito às entradas, os leões gastaram quase 25 milhões entre valores de compra e comissões. O reforço mais caro do Sporting foi Raphinha, que custou 6,5 milhões de euros.

Viviano custou dois milhões, Diaby 5,5 milhões e Bruno Gaspar custou 4,5 milhões de euros. Por sua vez, Nani regressou a Alvalade completamente sem custos, sendo que o Valência reservou 40% de uma futura venda.

Em relação aos emprestados, o Sporting teve de pagar um total de três milhões de euros por Nemanja Gudelj, sendo que Sturaro chegou apenas com o custo de 150 mil euros de comissão. Renan Ribeiro custou 250 mil euros pela cedência, sendo que os leões reservam uma opção de compra de um milhão de euros.

William e Piccini foram os que mais renderam

Em relação aos jogadores que saíram de Alvalade, Cristiano Piccini rendeu um total de oito milhões, sendo que o Sporting reservou 10% de uma futura transferência. Tobias Figueredo foi vendido por 2,3 milhões de euros ao Nottingham Forest. Doumbia seguiu para o Girona completamente livre de custos para o emblema espanhol.



Em relação aos emprestados, destaque para Matheus Pereira. O Nuremberga pagou meio milhão de euros pela cedência, sendo que acrescem variáveis de quase mais meio milhão de euros, dependendo da performance do jogador e clube.

O Sporting esclareceu também a situação dos nove jogadores que rescindiram unilateralmente com o clube depois do ataque em Alcochete. Para além de Bruno Fernandes, Bas Dost e Battaglia que regressaram a Alvalade, o Sporting apenas chegou a acordo com o Bétis para a transferência de William.

Os leões receberam 16 milhões de euros pelo passe do médio defensivo, mais quatro milhões mediante objetivos e ainda 25% de uma futura transferência. O Sporting não chegou a acordo com Rui Patrício e o Wolverhampton, Daniel Podence e o Olympiakos, Gelson e o Atlético de Madrid e Rafael Leão e o Lille. Rúben Ribeiro continua sem clube.