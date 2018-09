Augusto Inácio diz que não dificultou a rescisão com o Sporting

Augusto Inácio confirmou a recisão de contrato com o Sporting e recusou ter dificultado o processo.

Nas redes sociais, o agora antigo diretor-geral do futebol despediu-se dos adeptos leoninos e admite que agora ficará a torcer por fora:

"Hoje consumou-se a minha saída do clube, e ao contrário do que se disse que eu estava a dificultar a minha saída, que estava a pedir uma quantia enorme de indemnização e tinha uma má relação com o treinador, o meu acordo só contempla o pagamento até setembro, apesar de ter contrato até 2021".

"Agora ficarei a torcer para que tudo corra bem e que o nosso clube seja campeão", rematou.