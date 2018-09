Luisão e não só

A retirada de Luisão, o 125º aniversário do FC Porto e a rescisão de Augusto Inácio do Sporting são os temas quentes dos jornais desportivos nacionais desta quarta-feira.

O jornal Record faz manchete com uma despedida agridoce do antigo capitão do Benfica. "Luisão magoado com Rui Vitória", dando conta que o brasileiro está descontente por não ter somado qualquer minuto esta época.

O mesmo jornal dá conta que o FC Porto está interessado na contratação de Caio Fernandes, extremo em fim de contrato com o Al Ain.

O jornal A Bola dá destaque ao "corredor da história" na despedida de Luisão e dá ainda destaque à eliminação de Mourinho da Taça da Liga Inglesa às mãos do Derby County, do segundo escalão.

O O Jogo dá principal destaque ao 125º aniversário do FC Porto, celebrado na sexta-feira na partida frente ao Tondela. O jornal dá conta das estórias contadas por Zé Luís, massagista no clube há 65 anos.