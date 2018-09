Viseu é o melhor concelho de Portugal para ser feliz

Viseu surge nos lugares cimeiros em quase todas as categorias do estudo “Portugal à Escolha do Consumidores”. É o concelho escolhido pelos inquiridos como o que tem melhor qualidade de vida, maior segurança, com melhor limpeza dos espaços públicos e o melhor para comprar casa.

Sem surpresa Lisboa e Porto são os concelhos que mais aparecem nos 'tops' das várias categorias.

Neste estudo, mais de mil inquiridos, residentes nos dez distritos mais populoso do país, foram convidados a escolher os melhores concelhos nas categorias “Lifestages”, “Living”, “Lifestyle” e Serviços.

Melhor concelho para viver

1º Lisboa

2º Viseu

3º Porto

Melhor concelho para ser feliz

1º Viseu

2º Porto

3º Lisboa

Melhor concelho para ter melhor qualidade de vida

1º Viseu

2º Leiria

3º Braga

Melhor concelho para os jovens

1º Lisboa

2º Porto

3º Coimbra

Melhor concelho para idosos

1º Viseu

2º Lisboa

3º Coimbra

Melhor concelho para famílias

1º Lisboa

2º Viseu

3º Coimbra

Melhor concelho para comprar casa

1º Viseu

2º Braga

3º Leiria

Melhor concelho para fazer férias

1º Portimão

2º Faro

3º Ponta Delgada (Açores)

Melhor concelho para usufruir da natureza

1º Ponta Delgada (Açores)

2º Sintra

3º Braga

Veja a lista completa aqui.

A cerimónia de entrega de prémios aos melhores concelhos portugueses decorreu, na terça-feira, a bordo de um navio atracado no Novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa.