Matemático diz ter resolvido um problema com 160 anos

“Perguntem a qualquer matemático profissional qual é o problema em aberto mais importante em todo o setor. É quase certo que irão responder ‘a hipótese de Riemman’”, escreveu o matemático Ketih Devlin em 1998. Mas agora, a solução para este problema com 160 anos parece ter sido encontrada.

O britânico Michael Atiyah, um dos mais conceituados matemáticos do mundo, diz ter resolvido a hipótese da Riehman. O matemático de 89 anos apresentou a solução durante o Fórum Laureate de Heidelberg, na Alemanha, na segunda-feira.

A resposta apresentada terá que ser verificada por outros matemáticos e depois publicada numa revista científica. Caso seja provada que a solução está correta, Atiyah pode reclamar um prémio de um milhão de dólares, do Clay Mathematics Institute of Cambrige (CMI), uma vez que a hipótese de Riemman é um dos sete “Prémios do Milénio”, ou seja, problemas não resolvidos pela CMI e que dão direito a compensação.

O que é a hipótese de Riemann e como foi resolvida?

A hipótese de Riemman foi proposta pela primeira vez em 1859, por Bernhard Riemman.

Tenta responder a uma velha questão sobre números primos (números que só são divisíveis por si próprios e por 1). A hipótese afirma que a distribuição dos números primos não é aleatória e poderá seguir uma padrão, descrito por uma equação chamada “função zeta de Riemann”.

De acordo com o site Business Insider já foram verificados 10 mil milhões de números primos e são consistentes com a equação, mas, até agora, não havia uma prova de que todos os números primos seguiam o mesmo padrão.

De acordo Atiyah, ele utilizou uma “abordagem radicalmente nova” à hipótese, recorrendo ao trabalho de John von Neumann e Friedrich Hirzebruch (ambos matemáticos). O britânico diz ter encontrado acidentalmente uma prova, que o levou a concluir que é, afinal, uma contradição lógica que prova esse problema.