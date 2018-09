Benfica assume liderança isolada da Liga Revelação

O Benfica bateu o Cova da Piedade, por 2-0, esta terça-feira, em jogo da sétima jornada da Liga Revelação, e isolou-se na liderança da prova de sub-23, mesmo com menos um jogo disputado.

as águias, que somam 16 pontos, venceram com golos de Úmaro Embaló, aos 43 minutos, e de Pedro Álvaro, aos 83, e beneficiaram da vitória do Estoril no terreno do Braga, o outro líder à entrada para esta ronda.

O Sporting goleou o Portimonenese, por 4-1, e subiu ao terceiro lugar. Dimitar Mitrovski, Marco Túlio ("bis") e Miguel Luís marcaram os golos leoninos, enquanto André Clóvis reduziu para os algarvios.

O Aves goleou o Belenenses SAD por 4-1. Para subirem ao segundo lugar, os avenses tiveram de dar a volta ao "tento" inicial de Douglas Aurélio. A reviravolta foi de Luquinhas, Rodrigues, Bruno Loureno e Miguel Tavares.

O Marítimo foi vencer ao terreno do Feirense, por 3-1. Vilson adiantou os insulares, Tavares empatou para os fogaceiros. Porém, o empate não durou: Leandro e Umaró selaram a vitória dos leões da Madeira.

Outro jogo com cinco golos foi o Académica 2-3 Vitória de Guimarães. Vilela e Diogo Ribeiro marcaram para os estudantes, Handel, Encada e Ouattara deram a vitória à formação vitoriana.



Triunfo bastante mais tranquilo foi o do outro Vitória, o de Setúbal, sobre o Rio Ave, em casa. Os sadinos, agora quintos, bateram e igualaram na tabela o Rio Ave, em casa, com o golo solitário de Allef, aos 78 minutos.