À atenção de Benfica e FC Porto. Bayern empata, Schalke perde

O Bayern Munique perdeu, esta terça-feira, os primeiros pontos no campeonato alemão, ao empatar, em casa, por 1-1, diante do Augsburg.

Arjen Robben adiantou os campeões germânicos, enquanto Felix Gotze (irmão de Mario, do Dortmund) empatou. Renato Sanches jogou os 90 minutos. Os bávaros são adversários do Benfica, na Liga dos Campeões. Apesar do deslize, o Bayern continua na liderança, com 13 pontos.

O Schalke 04 deu continuidade ao suplício na Bundesliga, com a quinta derrota em cinco jogos. Foi em casa do Friburgo, por 1-0. Niederlechner fez o golo que deixa a "lanterna vermelha" nas mãos dos mineiros.