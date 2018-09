José Mourinho eliminado da Taça da Liga por equipa do segundo escalão

O Manchester United, treinado por José Mourinho, foi eliminado, em Old Trafford, esta terça-feira, na terceira ronda da Taça da Liga inglesa, pelo Derby County, do Championship, segundo escalão do futebol inglês.

Com Diogo Dalot a titular, os "red devils" adiantaram-se bem cedo no marcador, logo aos três minutos, por intermédio de um belo golo de Juan Mata. A sorte do jogo inverteu-se aos 59 minutos, quando um livre fantástico de Harry Wilson resultou no empate para equipa treinada por Frank Lampard, antigo jogador de Mourinho no Chelsea.

Sete minutos depois, Sergio Romero foi expulso e complicou ainda mais a vida ao United. O Derby ganhou nova força e, aos 85 minutos, Jack Marriott aproveitou um ressalto para, de cabeça, lançar os "rams" para a frente do marcador. O golo ainda foi ao videoárbitro, por possível fora-de-jogo, mas foi mesmo validado. Quando tudo parecia perdido para Mourinho, apareceu o génio de Dalot, que cruzou com conta, peso e medida para Fellaini cabecear para o golo do empate.

Empate nos 90 minutos levou o jogo diretamente ao desempate por grandes penalidades. Após série de 15 penáltis convertidos, incluindo o de Dalot, Phil Jones falhou para o United e deixou a conta em 8-7.

Complica-se a vida para Mourinho, que está em sétimo no campeonato e, agora, foi eliminado da Taça da Liga por uma equipa do segundo escalão.

Ricardo e Adrien eliminam "armada portuguesa" de Nuno



O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, com Ivan Cavaleiro e Rúben Vinagre no onze (Jota foi suplente utilizado), foi eliminado, nos penáltis, pelo Leicester City, que teve Ricardo Pereira a titular (Adrien entrou a meio). Após o nulo nos 90 minutos, os "foxes" venceram nos penáltis.

O Manchester City foi vencer, sem dificuldades, ao terreno do Oxford United, por 3-0. Gabriel Jesus, Riyad Mahrez e Phil Foden marcaram os golos da equipa de Guardiola, Bernardo Silva ficou a descansar em casa.