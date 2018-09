Jardim e Cardoso com vida cada vez mais difícil em França

Leonardo Jardim e Miguel Cardoso foram derrotados em casa, esta terça-feira, nos respetivos jogos da sétima jornada da Ligue 1.

O Mónaco de Jardim perdeu diante do Angers, com um golo de Bahoken aos 27 minutos. O clube do Principado está no 16.º lugar do campeonato, com seis pontos, a 12 do líder PSG, e até pode cair para a zona de perigo.

O Nantes de Cardoso caiu perante o Nice, por 2-1. Jallet adiantou os visitantes aos 31 minutos, Sala empatou ao minuto 57. Contudo, 12 minutos depois, Makengo devolveu a vantagem ao Nice. Majeeed Waris, que está emprestado pelo FC Porto aos canários, jogou os 90 minutos. O Nantes continua, assim, em zona de despromoção, com cinco pontos.

No outro jogo do dia, no campeonato francês, mais uma derrota caseira: do Toulouse, frente ao Saint-Étienne, por 3-2.