Benfica suspende venda de bilhetes para o clássico frente ao FC Porto

O Benfica comunicou, esta terça-feira, que decidiu suspender a venda de bilhetes para o clássico com o FC Porto, de 7 de outubro, relativo à sétima jornada do campeonato. A decisão surge na sequência da ratificação do castigo de um jogo à porta fechada, por parte do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

"Em face da decisão hoje tomada pela Federação Portuguesa de Futebol, através do Conselho de Disciplina, de considerar improcedente o recurso do castigo aplicado de um jogo à porta fechada no Estádio da Luz, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa todos os Sócios e adeptos que decidiu suspender a venda de bilhetes programada para se iniciar amanhã [quarta-feira]", pode ler-se no comunicado das águias.

Na origem da polémica está o castigo que foi aplicado pelo CD aos encarnados, por comportamento incorreto dos adeptos no jogo com o Estoril da época passada, na Amoreira, situação que acumulou com incidentes noutros jogos do mesmo curso. O Benfica recorreu para o pleno do CD, que considerou o recurso improcedente.

O Benfica já confirmou que vai avançar com "o devido procedimento cautelar" junto do Tribunal Arbitral do Desporto, "com vista à suspensão dos efeitos da decisão em causa e posterior impugnação".

"Qualquer eventual alteração, resultante das medidas procedimentais interpostas pela Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, será de imediato comunicada", informa o Benfica, a concluir o comunicado.