​Confiança dos portugueses nas notícias está a diminuir (mas ainda é alta)

Portugal continua a liderar os índices de confiança da população nas notícias, quando comparado com outros 36 países mundiais. Mas isso está a mudar. Portugueses preocupam-se com as “fake news”, mas as marcas em que mais confiam não são as mais consumidas.

Portugal é, de acordo com os dados do Reuters Digital News Report 2018, a par da Finlândia, o país onde mais se confia em notícias, entre os 37 países em análise. No ano passado, Portugal surgia em terceiro lugar, atrás de Finlândia e Brasil. A versão portuguesa do relatório anual do Reuters Institute for the Study of Journalism, elaborada pela OberCom - Observatório da Comunicação, é divulgada esta quarta-feira. O estudo teve por base um inquérito “online” aplicado a mais de 74 mil indivíduos, em 37 países. Em cada país, a amostra é constituída por cerca de 2.000 indivíduos com acesso à internet. A amostra portuguesa é constituída por 2.008 indivíduos.

Em Portugal, 62% dos respondentes diz confiar nas notícias. No entanto, apesar dos elevados níveis de confiança, observa-se, entre 2015 e 2018, uma quebra significativa da confiança: a confiança nas notícias em geral cai 3,5 pontos percentuais (dos 65,6% para os 62,1%) e a confiança nos conteúdos consumidos cai 9 pontos percentuais, dos 71,3% em 2015 para os 62,3% em 2018.



As tendências observadas sublinham a complexidade da relação dos portugueses com os conteúdos noticiosos em termos de confiança, num contexto que apresenta índices estruturalmente altos, mas em tendência decrescente. No entanto, entre a confiança em notícias em geral e a confiança em marcas específicas de comunicação social, existem diferenças significativas. Observando o grau de confiança atribuído a dez marcas de imprensa, por exemplo, o título de imprensa escrita mais consumido, o Correio da Manhã, é, simultaneamente, aquele em que os inquiridos menos confiam (aqueles que conhecem a marca dão-lhe 4.96 pontos de confiança e os utilizadores atribuem-lhe 6.01, numa escala de 0 a 10, em que 0 marca um nível de confiança mínimo e 10 o máximo). Já a Renascença é a marca mais merecedora da confiança dos seus utilizadores (7.95 pontos), ficando em primeiro lugar entre as 12 englobadas no inquérito. Aqueles que conhecem a marca mas não a utilizam habitualmente atribuem-lhe, ainda assim, uma pontuação alta (7.11). No entanto, não figura entre as marcas mais consumidas pelos portugueses.

Nível de confiança, de 0 a 10, em 12 dos órgãos de informação nacionais. Do lado esquerdo, o nível de confiança daqueles que apenas conhecem a marca; do lado direito, o nível de confiança dos utilizadores da mesma. Gráfico: Reuters Digital News Report 2018



Ainda no que respeita à confiança, quase três quartos dos portugueses dizem preocupar-se com o que é real e falso na Internet. Em comparação com os restantes países em análise, Portugal surge em segundo lugar em termos de preocupação com a legitimidade de conteúdos na Internet, sendo ultrapassado apenas pelo Brasil. 48,2% dos portugueses diz confiar em notícias consultadas como resultado de pesquisas através de motores de busca, enquanto que apenas 28,9% diz confiar em notícias com as quais têm contacto através das redes sociais. O que é um paradoxo interessante, na medida em que as redes sociais são uma fonte fundamental de notícias para os portugueses. Relativamente a conteúdos duvidosos e “fake news”, 48,7% dos inquiridos diz ter-se deparado, na semana anterior à da resposta ao inquérito, com peças jornalísticas de má qualidade (erros factuais, histórias cobertas de forma simplista, títulos enganadores); 41,6% diz ter encontrado títulos que parecem de notícias, mas que na realidade são anúncios e 37,7% diz ter visto notícias em que os factos foram manipulados para servir uma agenda específica. Cerca de um quarto dos portugueses diz ter testemunhado a utilização do termo “fake news” para desacreditar media noticiosos com opiniões opostas. Maioria dos portugueses não paga por notícias “online” No pagamento por notícias online, em formato digital, os portugueses continuam, em 2018, a apresentar índices muito baixos de adesão a esta prática. De acordo com os dados de 2018, apenas 8,6% dos inquiridos pagaram por notícias online no ano anterior, menos 0,9% do que em 2017. Face aos restantes 36 países em análise, Portugal situa-se entre os países onde menos se paga por notícias em formato digital, equiparado com Canadá e Chile, num quadro de análise em que a média é de 12%. Os compradores de notícias em formato digital tendem a ser do género masculino e mais velhos.