Migrantes resgatados em julho pelo Aquarius chegaram a Portugal

Um grupo de 19 migrantes resgatados em julho pelo navio humanitário Aquarius chegaram a Portugal, anunciou esta terça-feira o Governo.

"Os 19 cidadãos vão ser acolhidos no município do Fundão. São 17 homens e 2 mulheres, provenientes de Eritreia (14), Nigéria (3), Iémen (1) e Sudão (1)", refere um comunicado conjunto do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa.



O grupo beneficiará de um plano de integração e de empregabilidade seguindo um modelo já desenvolvido no trabalho com imigrantes e "terá, logo à chegada, um tradutor que acompanhará todo o processo por forma a facilitar a comunicação e a integração".

O plano de integração, explica o Governo, implica ainda aulas de Português, em articulação com a delegação do Instituto do Emprego e Formação Profissional do Fundão, a realização de ações formativas sobre direitos e deveres, bem como a disponibilização de informações sobre o país, nomeadamente as relacionadas com a localização geográfica, a rede de transportes local, a localização de escolas, hospitais e outras infraestruturas, o trabalho, o respeito pela religião de cada pessoa.



"Para potenciar o sucesso da iniciativa, o plano aposta na estrita colaboração com o município local, que preparou um conjunto de workshops tendo em vista a rápida integração no mercado de trabalho destes migrantes."



A chegada deste grupo de 19 pessoas “resulta do compromisso de solidariedade e de cooperação europeia assumido por Portugal em matéria de migrações”, sublinha o executivo.

“Portugal cumpre assim o seu dever de solidariedade humanitária e de contribuir para as soluções europeias para a questão da migração e das tragédias humanas que têm ocorrido no Mediterrâneo”, frisa o Governo.

A notícia da chegada deste grupo é conhecida no dia em que Portugal se comprometeu em receber mais dez migrantes que foram resgatados nos últimos dias pelo Aquarius.