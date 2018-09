Período crítico de incêndios prolongado até 15 de outubro

O Governo decidiu prolongar o período crítico de incêndios até 15 de outubro, anunciou esta terça-feira o presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Mourato Nunes.

A decisão implica a manutenção do dispositivo em alerta por mais duas semanas do que o inicialmente previsto.

O dispositivo no terreno na primeira quinzena de outubro vai ainda ser definido até ao final deste mês.

As restantes medidas do período crítico de incêndio vão manter-se em vigor, nomeadamente a proibição de queimadas e utilização de maquinaria que provoquem faíscas e cuidados especiais no lançamento de foguetes.

Risco vai continuar "muito elevado" nos próximos dias

O risco de incêndio rural vai continuar "muito elevado" nos próximos dias, mantendo-se o alerta laranja (segundo mais grave de uma escala de cinco) até às 14h00 de quarta-feira, anunciou a Proteção Civil.

Numa conferência de imprensa, realizada na sede da ANPC, em Carnaxide, o comandante nacional de operações e socorro, Duarte Costa, avançou que na quarta-feira será feita uma nova análise e decidida qual a tipologia de alerta para os próximos dias.

Segundo o comandante nacional, o risco de incêndio continua muito elevado devido ao tempo quente e seco.

Segundo Duarte Costa, nas últimas 72 horas registou-se um aumento das ocorrências de fogo, assim como um aumento dos incêndios "de maior complexidade".

"Acentua-se a tendência para o aumento da frequência de fenómenos extremos, e fora de época, nomeadamente suscetíveis de originarem grandes incêndios rurais", sustentou.