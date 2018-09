Luís Filipe Vieira enaltece dedicação de Luisão ao Benfica

Luís Filipe Vieira enalteceu os 15 anos de Luísão ao serviço do Benfica, esta terça-feira, no dia em que o central anunciou o final da carreira.

"Recordo com enorme nostalgia o dia em que, no velhinho Estádio da Luz, recebi um rapaz franzino no corpo, mas enorme na alma e na entrega. Agora, olho para um profissional que se despede orgulhoso dos relvados", elogiou o presidente encarnado, durante a homenagem do clube ao internacional brasileiro. "Se há 15 anos te dei as boas-vindas, agora te digo muito obrigado pelo teu caráter, pelo profissionalismo, pelo amor ao SL Benfica", acrescentou Vieira, dirigindo-se a Luisão.

Vieira valorizou a carreira que Luisão terá na direção do clube: "Levas o nome do Benfica a todo o mundo. Não levas o símbolo do clube na camisola, mas nem é preciso que o vejam, porque o tens no coração".

Luisão ofereceu a última camisola com que treinou a Vieira e o líder encarnado recordou a primeira página do "Jornal Benfica" de quando o central chegou à Luz. O central dizia que queria fazer história. "Fizeste história", garantiu Vieira, com duas palmadas de amigo ao capitão.