Benfica e Braga recorrem de jogo à porta fechada para o TAD

Benfica e Sporting de Braga confirmaram, esta terça-feira, que vão recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) do castigo de um jogo à porta fechada que lhes foi aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

Em comunicado no site oficial, o clube da Luz classifica de "séria e muita grave" a decisão do CD de considerar improcedente o seu recurso e de reiterar a punição, aplicada por mau comportamento dos adeptos. Os encarnados informam que avançarão "de imediato com o devido procedimento cautelar", junto do TAD, "com vista à suspensão dos efeitos da decisão em causa e posterior impugnação da mesma".

O próximo jogo do Benfica é a receção ao FC Porto, a 7 de setembro, para a sexta jornada do campeonato. Tendo o recurso efeitos suspensivos, o clássico já não está em perigo de se realizar sem adeptos nas bancadas.

Braga acusa CD de contornar a lei



O Braga também reagiu em comunicado no site oficial. Acusou o pleno do CD de fazer "tábua rasa dos argumentos aduzidos" pelo clube em sede de defesa e de passar "ao lado da lei e dos princípios que norteiam o direito sancionatório em qualquer Estado de Direito democrático".

"Insiste o CD em sancionar a SC Braga, SAD por um ato eventualmente praticado pelos seus adeptos, sem prova alguma de que a Sociedade Desportiva tenha contribuído para tais atos ou que, pelo menos, nada tenha feito para os evitar. Para mais quando, recorde-se, em causa está um ato inesperado, do qual não resultaram consequências efetivas para terceiros nem para o normal decurso do jogo", pode ler-se.

O Braga confirma, assim, o recurso junto do TAD e o requerimento de efeitos suspensivos. Quer isto dizer que a receção dos minhotos ao Braga, a 6 de setembro, para a sexta jornada do campeonato terá público.

[notícia atualizada às 18h21]