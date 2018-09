Proença defende interdição de estádios. "Temos regulamentos que penalizam"

Pedro Proença, presidente da Liga de clubes, é a favor de castigos de interdição de estádios. O ex-árbitro lembrou, esta terça-feira, que essas são as sanções que a UEFA e a FIFA aplicam, a nível internacional.

"Durante três anos, modificámos os nossos regulamentos disciplinares no sentido de aproximá-los ao que são as boas práticas internacionais. Temos, hoje, regulamentos que penalizam quando as coisas acontecem de forma menos positiva. Não se pode é considerar que os regulamentos da UEFA e da FIFA é que estão bem feitos e penalizadores e depois, quando as mesmas alterações são feitas nas competições nacionais, não reconhecer também esse trabalho que a Liga está a fazer", sublinhou Pedro Proença, que esta terça-feira apresentou, num almoço-debate, um programa para o rumo da Liga para o mandato de 2019-2023.

No próximo ano há eleições na Liga. Pedro Proença ainda não confirma se será candidato, mas tem já um "plano estratégico" para definir o posicionamento do organismo, nos próximos cinco anos: "Se é com Pedro Proença ou com outro qualquer presidente não é importante".

Proença pede celeridade para processos judiciais



Ainda em matéria de justiça desportiva, Pedro Proença abordou os processos judiciais que envolvem o Benfica, como o "e-toupeira". O presidente da Liga quer celeridade para a resolução dos processos.

"A Liga Portugal tem assumido, sem qualquer tipo de falta de responsabilidade, o quadro de valores com os quais não se identifica. Temos estado com as próprias entidades judiciais a trabalhar no sentido de apuramento de algumas realidades que não causam bom nome nem credibilidade ao setor do futebol profissional em Portugal. Queríamos apelar à celeridade dos processos. Será um lugar comum, mas condene-se quem deve ser condenado e ilibe-se quem deve ser ilibado", frisou.

Proença anunciou, ainda, que a Liga de clubes pretende centralizar os direitos televisivos para que haja uma menor diferença entre os clubes. Bem a propósito, Proença alertou para os perigos para o futebol nacional dos milionários prémios que a UEFA paga, esta época, aos clubes que estão na Champions, pelo "ranking" que ocupam no futebol europeu:

"Quando nós atribuímos a uma pequena elite um conjunto de receitas, favorecendo quando estas equipas jogam nas suas competições nacionais, o 'gap' entre aqueles que mais ganham e aquele que menos ganham aumenta. O que significa que o desenvolvimento e a competição interna dissolve-se. Isto é matar por completo as ligas nacionais".