Somos táxi. Retratos de quem não “arreda pé”

“Estou aqui desde as seis da manhã do primeiro dia. Só ontem é que fui a casa tomar banho e mudar de roupa. Eu queria que isto fosse resolvido o mais rápido possível, não é com prazer que estamos aqui. É com um sacrifício muito grande e esgotamento”. João tem dormido no táxi e é no café ali ao lado, na avenida dos Aliados, que vai lavar o rosto, pela manhã. À mulher, tem pedido um esforço e redução nas despesas, "até isto ter um fim, para conseguir melhorar as economias." (João Rato, 71 anos, taxista há 50).