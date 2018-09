Conselho de Disciplina confirma jogo à porta fechada para Benfica e Braga

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol confirmou os castigos de um jogo à porta fechada a Benfica e Braga.

Apesar de os dois emblemas terem recorrido da decisão, o CD reiterou a decisão. Benfica e Braga devem, agora, recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que suspenderá os efeitos da pena até decisão final, em caso de submissão de uma providência cautelar ao TAD ou a um tribunal civil.

O próximo jogo em casa do Benfica é frente ao FC Porto, a 7 de outubro. O clássico poderá realizar-se sem adeptos nas bancadas. O Braga recebe o Rio Ave, no mesmo fim-de-semana, no dia 6 de outubro.

O Paços de Ferreira, que também recebeu o mesmo castigo, já cumpriu a partida sem adeptos no jogo da Taça da Liga frente ao Desportivo das Aves.