Luisão vai ficar no "imaginário" de Pedro Proença

Pedro Proença, ex-árbitro e atual presidente da Liga de clubes, não perdeu a oportunidade de deixar rasgados elogios a Luisão. O central do Benfica anuncia, esta terça-feira, o final da sua carreira de jogador.

O Luisão foi um jogador que me marcou muito enquanto árbitro. Foram se calhar dezenas de jogos aqueles que eu arbitrei do Luisão e é um jogador que vai ficar no meu imaginário, porque foi sempre uma referência não só pelo comportamento", afirmou Proença, à margem de um almoço promovido pelo "International Club of Portugal".

Proença elogiou a "perceção clara daquilo que era a figura do árbitro e do respeito que se devia ter entre colegas de trabalho" que Luisão demonstrou durante os 15 anos durante os quais alinhou pelo Benfica:

"Permita-me deixar uma palavra de grande elogio para uma carreira extraordinária de um grande jogador, que tenho a certeza que vai ter um futuro muitíssimo risonho enquanto dirigente. Deixo-lhe um abraço muitíssimo sentido, porque felizmente na minha carreira enquanto árbitro mantive excelentes relações com muitos jogadores e o Luisão foi uma referência".