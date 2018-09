Abramovich põe Chelsea à venda por três mil milhões de libras

Roman Abramovic, dono do Chelsea, colocou o clube à venda e está a pedir três mil milhões de libras, cerca de 3,3 mil milhões de euros, segundo a Bloomberg.

As relações tensas entre o Reino Unido e a Rússia têm impacto no futebol. Abramovich tem tido problemas com o visto de residência, que expirou em maio e que o governo britânico não renovou. Dois meses antes, o Reino Unido acusara a Rússia de envenenar um ex-agente em solo britânico; na altura, o então ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, declarara que Londres iria "atrás do dinheiro", em retaliação. Um dos alvos parece ser o dono do Chelsea, cujas boas relações com Vladimir Putin são de conhecimento público.

Abramovich não é visto em Londres desde que o seu visto expirou. Frustrado com o processo e com receio que as sanções dos Estados Unidos a magnatas russos o atinjam, o oligarca russo pôs o Chelsea à venda e até já rejeitou uma proposta na ordem dos 2,3 mil milhões de libras, visto que pretende receber três mil milhões. Ainda assim, a oferta recebida bateria, já, todos os recordes de venda de clubes desportivos.

Abramovich, de 51 anos, salvou o Chelsea da bancarrota em 2003, quando o comprou por 140 milhões de libras e, desde então, já investiu mais de um milhão de libras no clube londrino. O investimento mudou a face do futebol mundial e levou os "blues" ao estatuto de colosso europeu.