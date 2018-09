Liga Revelação. Estoril vence no Minho

A equipa de sub-23 do Estoril venceu por 1-0 no terreno do Braga, esta terça-feira, em partida a contar para a 7ª jornada.

O golo da vitória surgiu apenas aos 84 minutos, pela autoria de João Oliveira.

Este foi o quarto jogo de Alexandre Santos no comando da equipa sub-23 canarinha, e a primeira vitória, depois de empates frente ao Belenenses e Marítimo e pesada derrota contra o Aves.