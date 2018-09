Violência e má qualidade de ensino no Brasil trazem vaga de estudantes para Portugal

Dos 5.540 alunos internacionais que a DGES estima que tenham entrado, a maioria é do Brasil, embora não haja ainda um número exato apurado. Estes 5.540 alunos estão em Portugal ao abrigo do Estatuto de Estudante Internacional (EEI), que acolhe alunos que não tenham nacionalidade portuguesa, que sejam oriundos de um país da União Europeia e que não tenham vindo estudar através de programas como o Erasmus.

A Direção Geral do Ensino Superior (DGES) prevê que tenham entrado mais 22% de estudantes internacionais relativamente ao ano letivo anterior, com os alunos vindos do Brasil a formarem o maior contingente estrangeiro no país.

Vítor, também ele com a camisola do Brasil, é acompanhado pela compatriota Mariana Fernandes. As razões da viagem para Portugal são diferentes no caso da estudante do Mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual.

Vítor Gomes, estudante de Economia, mostra entusiasmo perante o contraste entre os países. “A segurança é um choque muito grande para a gente. Não é costume andar com o telefone pela rua, no Brasil. A gente chega aqui e, no primeiro momento em que está andando na rua, com telefone, à noite, na rua, e não sente medo, é muito confortável”, assume.

No dia 13 de setembro, o reitor da UPorto deu as boas-vindas aos novos estudantes. Na plateia de cerca de cinco mil estudantes, encontramos vários alunos de Erasmus, mas poucos jovens ao abrigo do EEI que não falem com português com sotaque.

“A segurança é um requisito muito importante, principalmente para mim, que sou do Rio de Janeiro. Lá, a situação está muito difícil, muita gente morrendo”, lamenta o estudante. Luís acredita que não é o único a optar com base no critério da violência e da insegurança, afirmando que “o pessoal sabe que aqui, em Portugal, a segurança é bem melhor”.

Luís Henrique é “caloiro” de Geografia com "minor" em História. Está com mais dois compatriotas brasileiros, um deles usa a camisola da seleção de futebol. Luís diz que a qualidade do ensino foi o principal fator para escolher Portugal e o Porto, mas o receio pela segurança deu também o empurrão para sair do seu país.

“Vim por causa do acervo histórico, por causa da valorização do património que tem aqui”, conta entusiasmada, ao mesmo tempo que acusa o Governo brasileiro de falta de investimento na cultura. “A valorização do património ainda é muito escassa lá. Não tem objetos de estudo, não tem ambiente de estudo favorável, não tenho museus para pesquisar tanto quanto teria aqui”.

A decisão de vir para Portugal já estava tomada antes, mas o incêndio ocorrido no Museu Nacional do Rio de Janeiro, no início de setembro, é, para Mariana, o espelho da realidade cultural no Brasil. “Os pesquisadores do Brasil esforçam-se muito, mas não têm verba”, atira, enquanto se queixa da atual crise política: “Por causa dessa crise, muitas verbas foram cortadas, inclusive na cultura e no património. Então, não havia verba para manter aquele museu.”

Uma estrutura pouco amiga do estudante

Tanto a estrutura política como a qualidade do ensino superior no Brasil estão a afastar estes jovens do seu país. Natiele Christolofeti, 19 anos, veio morar para Portugal com o irmão, de 11. Entrou na UMinho no curso de Gestão; o irmão vai entrar no ensino básico.

Natiele queixa-se do ensino público no seu país, uma crítica também partilhada por mais estudantes. “O serviço público aqui é, no geral, mil anos luz à frente do Brasil, infelizmente”, confessa.



No Brasil, as universidades públicas são gratuitas, mas o acesso é muito limitado. Segundo dados do Ministério da Educação brasileiro, em 2017, as universidades públicas abriram cerca de 600 mil novas vagas. Candidataram-se quase oito milhões de alunos e apenas entraram 589 mil. Já as universidades privadas, disponibilizaram mais de sete milhões de vagas e nelas ingressaram mais de dois milhões de novos alunos.

É uma realidade bem diferente da portuguesa, já que 89% dos alunos que se candidataram na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso arranjaram uma colocação. O reitor da UMinho, Rui Vieira de Castro, confirmou que, este ano, se juntaram 180 alunos aos que já se encontravam em Portugal.

A alternativa são as universidades privadas, mas, mesmo com uma maior facilidade de acesso, o peso na carteira e qualidade de ensino afastam os estudantes brasileiros do Ensino Superior. “As universidades pagas acabam por ter maior facilidade para entrar”, admite Natiele.