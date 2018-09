Júlio César recorda Benfica. "Serei eternamente grato"

Júlio César, antigo guarda-redes, recordou com saudade o período passado pelo Benfica, explicou como chegou ao emblema da Luz e a perda da titularidade para Ederson.

Em entrevista à "Goal", o brasileiro voltou a reforçar que jogar no Benfica "era um namoro antigo", e explicou como concretizou o sonho:

"Depois do Mundial 2014 decidi deixar de jogar. Concordei em voltar a jogar mas só se fosse no Benfica. Um amigo meu entrou em contacto com o Benfica. O presidente disse para apanhar um avião e ir para Lisboa. Cheguei e assinei logo".

Júlio César deixou um agradecimento ao Benfica por lhe dar a oportunidade "de jogar por prazer". "Serei eternamente grato ao Benfica, porque o clube tirou da minha cabeça a ideia de parar de jogar. No Benfica, encontrei novos amigos, novos parceiros de trabalho, vi de perto um clube gigante, onde pude ganhar oito títulos".

Questões físicas afastaram Júlio César da titularidade, que coincidiu com o aparecimento de Ederson na ribalta: "Em 2015/16 sofri uma lesão no fim do campeonato, e o Ederson entrou muito bem".

"Fiquei na reserva do Ederson um ano. O Benfica apostou nele e fez bem porque era um jovem promissor. Pouco depois foi vendido por um bom valor. Quando ele saiu, resolvi jogar as minhas últimas cartas, cuidar bem da minha coluna para poder jogar o ano todo e depois pendurar as luvas. Voltei a lesionar-me e surgiu a dúvida no clube".

"Optei pela rescisão, o que para o Benfica seria melhor, e para mim também, porque não estava a conseguir dedicar-me nos treinos como sempre me dediquei durante toda a minha carreira. Não estava a adicionar nada e já estava a prejudicar o clube", rematou.

Depois de rescindir com o Benfica, Júlio César voltou ao Brasil, e representou o Flamengo em apenas dois jogos, antes de se retirar em definitivo dos relvados aos 39 anos. O guardião brasileiro, produto da formação do emblema do Rio de Janeiro, destacou-se no Inter de Milão, onde venceu uma Liga dos Campeões com José Mourinho.