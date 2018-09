​Nuno Santos não vê crise exibicional no FC Porto

FC Porto e Tondela encontram-se pela quarta vez na história dos dois emblemas, nos confrontos na casa dos portistas, sexta-feira à noite no Estádio do Dragão. Na primeira vez, em 2016, os tondelenses venceram por um golo sem resposta. Nuno Santos capitaneou essa equipa treinada por Petit, a única vitória da história do clube frente ao FC Porto.

“Nessa altura fomos lá ganhar num contexto diferente. O campeonato estava a aproximar-se do fim e só com uma vitória poderíamos garantir a manutenção. Empenhamo-nos para conseguir os três pontos num campo muito difícil frente a uma equipa que luta sempre pelo título”, recorda Nuno Santos em entrevista a Bola Branca.

Sobre o jogo de sexta-feira, Nuno Santos antevê um Tondela “a tentar fazer o melhor e lutar pela vitória porque qualquer equipa em todos os jogos tem esse objetivo”. Comparando com o embate de 2016, Nuno Santos sublinha que “não há jogos iguais mas quem joga frente aos grandes encontra motivação extra”.

Diferença do FC Porto está na motivação

À entrada para a sexta jornada, o FC Porto está a um ponto do primeiro lugar. A equipa vem de triunfo em Setúbal por 2-0 mas o resultado foi melhor que a exibição. A equipa portista ainda está uns furos abaixo da época anterior, a nível exibicional. “Todas as equipas passam por esses momentos. É um alerta para os jogadores mas está fora da questão pensar-se em crise”, considera Nuno Santos.

O ex-jogador do Tondela, atualmente já retirado do futebol, recorda que os nomes da equipa portista “são quase todos os mesmos da época anterior e precisam de voltar à mesma estaca do ano passado no plano motivacional”.

O FC Porto-Tondela da sexta jornada do campeonato tem data marcada para sexta-feira, no Estádio do Dragão, às 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt