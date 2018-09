Tancos. Emitidos oito mandados de detenção de elementos da PJ Militar e da GNR

Filipe

25 set, 2018 évora 12:43

O exército e afins já nada hoje tem haver com o antes 25 Abril . Propositadamente o Estado tem-lhe tirado valor , enfraquecido recorre a carne humana a prazo , aqueles sem valor algum por lá passam , já não se faz carreira . Porque não fazem o mesmo com a PSP e GNR ? Contratos a prazo certo . Não sei o que diria Salazar ao ver hoje umas forças armadas que brincam aos gatunos , onde já tiveram 3 frentes guerra e cederam aos comunistas de joelhos . Em outro tempo já tínhamos os canhões apontados à Assembleia da República , mas já não os tem no sítio , estão fracos . Recorram aos Escuteiros e segurança privada para guardar as instalações e participarem em missões de paz .