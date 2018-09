Petit aprova retirada de Luisão. "É a altura certa"

Luisão oficializa, esta terça-feira, a rescisão de contrato com o Benfica, colocando um ponto final a uma longa carreira no futebol. Petit, antigo colega de equipa do brasileiro, acredita que é a "altura certa".

Atualmente treinador de futebol, Petit, em entrevista a Bola Branca, recorda os primeiros tempos de Luisão nas águias:

"Era um miúdo envergonhado, e depois foi ganhando confiança, conheceu os colegas e percebeu a cultura do futebol português. Não foi fácil no início para ele, não lhe correu muito bem, mas é uma pessoa forte, determinada e foi-se superando sempre".

Para o antigo colega de equipa de Luisão nas águias, este é o "timming" certo para a carreira, um momento sempre difícil de aceitar para um jogador de futebol. "Quando chegamos a uma idade nunca estamos preparados para deixar o futebol. Achamos que podemos jogar mais um ano, que estamos bem, mas olhamos para o lado e vemos que os jovens vão crescendo e correm mais do que nós. É a altura certa".

Petit concorda com a continuidade do central brasileiro na estrutura Benfica, como uma ponte entre direção e balneário. "Foi importante dentro e fora de campo, é um símbolo do Benfica e é importante fazer esse contacto entre estrutura e balneário. Pode ser aproveitado nesse sentido".

Colegas de equipa entre 2003 e 2008, Petit deixou uma mensagem de despedida a Luisão: "Foi um prazer ter jogado ao lado dele. Desejo-lhe felicidades, que passe umas férias com a família, que bem merece e que fique ligado à estrutura do Benfica".

Luisão já assinou a saída do plantel das águias e será homenageado ainda esta terça-feira, às 19h00, no Estádio da Luz.