Incêndio de "grandes proporções" consome sucata de Gondomar

Um incêndio deflagrou esta terça-feira de manhã no concelho de Gondomar. De acordo com o "Jornal de Notícias" (JN), o fogo começou numa zona de mato e propagaram-se depois aos terrenos de uma empresa de sucata.

Segundo informação disponibilizada pela página da Proteção Civil, o alerta foi dado às 10h06. No local estão neste momento mais de 60 bombeiros, apoiados por 25 viaturas.

Ainda segundo o JN, o fogo começou por atingir uma zona de armazenamento de pneus e estendeu-se ao resto da empresa. O combate às chamas está a ser dificultado pelo vento e pela concentração de material inflamável no recinto.



O JN refere ainda que até ao momento não há registo de feridos, mas algumas pessoas terão sido assistidas devido a inalação de fumos. Os funcionários da empresa aperceberam-se do início do fogo e abandonaram o local, conseguindo ainda retirar algum material do local.