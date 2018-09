Griezmann volta a falar sobre proposta do Barcelona. "Não conseguia dormir"

Antoine Griezmann admite que "não conseguia dormir" devido à proposta do Barcelona no final da última temporada.

Em entrevista à "Telefoot", o avançado francês diz a decisão de recusar o emblema catalão e ficar no Atlético de Madrid foi a "escolha mais difícil" que já teve de tomar:

"Havia alturas em que não me sentia bem. Não conseguia dormir. Falei com a minha mulher, acordava-a às três da manhã e perguntava o que fazer. Ela não me conseguia ajudar, nem a minha família. Alguns queriam ver-me no Barcelona, outros não. Foi difícil".

O avançado, que venceu o Mundial 2018 este verão com a França, admite que a vontade que o Atlético mostrou para o manter facilitou a decisão:

"Todos me ligavam a perguntar como estava e no quê que estava a pensar fazer. Todas as vezes diziam-me, 'queremos que fiques, vamos fazer tudo para que fiques, estamos prontos para tudo'. Isso tocou-me".

Griezmann estabeleceu ainda o objetivo para a Liga dos Campeões esta temporada: "Queremos fazer melhor do que no ano passado, não fomos além dos oitavos de final. A maior parte da culpa foi minha porque não estava bem mentalmente para desafiar o Barcelona e Real Madrid".