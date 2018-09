Revista de Imprensa

Dyego Sousa, Luisão e Modric são os homens do momento

25 set, 2018 - 09:05

A vitória do Braga frente ao Sporting, a iminente rescisão de Luisão e a vitória de Modric no prémio The Best são os principais destaques das capas dos jornais desportivos desta terça-feira.