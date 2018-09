Em direto: Papa visita Estónia, um dos países menos religiosos do mundo

O Papa Francisco está esta terça-feira na Estónia, etapa final da visita de quatro dias aos países bálticos.

A Estónia é um dos países menos religiosos do mundo. Com apenas 1,2 milhões de habitantes, cerca de 70% da população não tem religião. Os católicos são apenas 0,5%, número pouco significativo comparado com 16% de ortodoxos e 10% de luteranos.

Da agenda desta terça-feira, destaque para o encontro com os responsáveis políticos da nação e para o encontro ecuménico com jovens.



Francisco ainda arranja tempo para se encontrar com os que trabalham em obras de caridade e a missa será celebrada na Praça da Liberdade, no centro histórico de Talin, última etapa antes do Papa regressar a Roma.