Governo volta atrás e já não vai equiparar as licenciaturas a mestrados

Afinal, as licenciaturas anteriores a 2006 já não vão valer como mestrados. Segundo o jornal “Público”, o Governo recuou e ao contrário do anunciado em março pelo ministro do Ensino Superior, as licenciaturas concluídas antes da reforma de Bolonha já não vão ser equiparadas aos atuais mestrados, para efeitos de concursos ou de prosseguimento de estudos.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior confirmou ao jornal que, embora a possibilidade de equiparação tenha sido “ponderada”, “a decisão final foi no sentido de não introduzir alterações ao enquadramento legal actualmente vigente nesta matéria”.

O diploma sobre o novo regime jurídico foi publicado em “Diário da República”, em meados de Agosto, mas esta alteração não consta.

Entre 1996 e 2006 houve 337.269 pessoas que concluíram a sua licenciatura.



A equiparação das licenciaturas pré-Bolonha a mestrados teria impacto, sobretudo, nos concursos da administração público. O abandono da ideia acontece, precisamente, na altura em que as carreiras foram descongeladas.



Lembra o jornal, que os licenciados antes de 2006 que pretendam ser equiparados a mestres têm como uma única alternativa desembolsar várias centenas de euros para conseguir uma equivalência por parte das instituições do ensino superior.