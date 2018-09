Luisão prepara-se para anunciar ponto final na carreira

O defesa Luisão, capitão e uma das referências dos últimos anos no Benfica, prepara-se para rescindir contrato com o clube encarnado, avança a imprensa desportiva.

Aos 37 anos, o central brasileiro já terá comunicado a sua decisão aos colegas de equipa.

Luisão renovou com o Benfica até ao final da atual temporada, mas ainda não fez qualquer minuto em partidas oficiais neste início da época.

O defesa chegou a Portugal em 2003 e tornou-se no jogador com mais titulos com a camisola do Benfica. Em 15 anos conquistou seis campeonatos, três Taças de Portugal, sete Taças da Liga e quatro Supertaças.