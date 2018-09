O motor de Abel ainda está em rodagem e pode melhorar

Abel Ferreira realçou o trabalho do Braga, na vitória, por 1-0, sobre o Sporting, que valeu a liderança partilhada do campeonato. O técnico dos minhotos salientou que a equipa não pode dormir sobre o sucesso.

Em declarações à Sport TV, após a partida, Abel recusou que o triunfo tenha tido dedo do treinador. "É dedo do coletivo do Braga. A cada vitória que tivermos vou-me lembrar e lembrá-los sempre da 'derrota' do Zorya. Dois empates que nos custaram", lembrou o técnico arsenalista.

O jogo em si "foi um grande espetáculo entre duas grandes partidas com grandes jogadores". Abel admitiu que o tempo para preparar os jogos, fruto da eliminação da Liga Europa, frente ao Zorya, tem sido decisivo:

"Tivemos de ser muito organizados. Temos tido tempo para preparar os jogos. Contra grandes desafios, é preciso fazer as coisas simples. Tínhamos uma rota de ataque definida. Na segunda parte, estávamos a precisar de definição, de fazer chegar a bola com qualidade aos avançados. A entrada do Edu [Eduardo Teixeira, que fez a assistência para o golo de Dyego Sousa] deu-nos definição. Ele é um exemplo para todos os outros. Trabalha no limite, hoje surgiu a oportunidade dele".

Abel salientou que acredita "no processo" e que, "além de jogar bem com bola o mais difícil é jogar bem sem bola" e "isso é o mais difícil". O Braga subiu à liderança, partilhada com o Benfica, mas não pode relaxar:

"Comprámos um motor novo, estamos a fazer rodagem a este motor. Só o Ailton ainda não jogou. Temos de estar focados. A primeira pergunta que vou fazer aos jogadores amanhã é: o que é que podemos melhorar?"