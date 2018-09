​Todos os vencedores dos prémios FIFA

Entre surpresas e confirmações, os prémios de melhores do ano para a FIFA foi divulgada esta segunda-feira, em Londres, numa cerimónia marcada pelas ausências de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Melhor jogador do mundo: Luka Modric

Melhor jogadora do mundo: Marta

Melhor treinador futebol masculino: Didier Deschamps, selecionador de França, campeão do mundo

Melhor treinador futebol feminino: Reynald Pedros, do Lyon

Melhor 11 do ano: David de Gea; Dani Alves, Raphael Varane, Sérgio Ramos e Marcelo; Luka Modric, N’Golo Kanté e Eden Hazard; Lionel Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo

Melhor guarda-redes: Thibaut Courtois

Prémio Puskas para golo do ano: Mohamed Salah, com um remate em arco frente ao Everton, considerado melhor do que a bicicleta de Cristiano Ronaldo

Prémio Fair Play: Lennart Thy, avançado alemão do VV Venlo e dador de medula óssea, que faltou a um jogo para ajudar uma pessoa 100% compatível

Prémio melhores adeptos 2018: Adeptos da seleção do Peru, incansáveis no apoio durante o Mundial