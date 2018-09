Modric destrona Ronaldo como melhor do mundo

Veja também:

Luka Modric, de 33 anos, conquistou esta segunda-feira pela primeira vez o The Best, o prémio de melhor jogador do mundo atribuído pela FIFA.



O médio internacional da Croácia e do Real Madrid, finalista vencido do Mundial de Futebol deste ano, destronou Cristiano Ronaldo, que garantiu um lugar no 11 do ano.

O astro português, que não marcou presença na cerimónia realizada em Londres, arrebatou o galardão de melhor do mundo em 2008, 2013, 2015, 2016 e 2017.

O outro nomeado na edição deste ano do The Best foi o avançado egípcio do Liverpool Mohamed Salah.