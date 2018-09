Sporting domina convocatória para o Torneio das Quatro Nações

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta segunda-feira, a convocatória da seleção nacional de futebol feminino para o Torneio das Quatro Nações.

O selecionador, Francisco Neto, chamou 22 jogadoras, das quais oito são do Sporting. Segue-se, na lista dos clubes mais representados, o Braga, com cinco atletas. O terceiro é o Valadares, com dois elementos.

Portugal disputa o Torneio das Quatro Nações em Yongchua, na China, entre 2 e 8 de outubro. Além da equipa das "quinas", estão em prova as seleções nacionais da China, da Finlândia e da Tailândia.

Convocatória da seleção nacional



AC Milan: Mónica Mendes

Atlético Madrid: Dolores Silva

Levante UD SAD: Jéssica Silva

SL Benfica: Sílvia Rebelo

SC Sand: Andreia Norton

SC Braga: Diana Gomes, Laura Luís, Matilde Fidalgo, Rute Costa e Vanessa Marques

Sporting SAD: Ana Borges, Carole Costa, Carolina Mendes, Diana Silva, Fátima Pinto, Inês Pereira, Patrícia Morais e Tatiana Pinto

TSV Bayer Leverkusen: Ana Leite

Valadares Gaia FC: Cláudia Lima e Sara Monteiro

VFL Wolfsburgo: Cláudia Neto