Câmara do Porto defende o fim das portagens na CREP. Governo recusa

O ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, diz que está fora de questão a abolição das taxas na CREP, a Circular Regional Exterior do Porto ou A41, para reduzir o problema de trânsito na VCI.

Com base num estudo realizado pela Associação Comercial do Porto, a subutilização das ex-SCUT, como é o caso da CREP, levou a um crescente congestionamento na cidade do Porto e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, defende que o incentivo à utilização da A41 apenas é possível com a total abolição das portagens.

Confrontado com a hipótese, o ministro Pedro Marques diz que a total abolição de portagens nas ex-SCUTs não é plausível e argumenta que a medida apenas influenciaria o tráfego da VCI no espaço de um ano. Depois disso, "todo o efeito seria anulado e todos os anos teríamos esse custo de 50 milhões de euros".

Para o ministro das Infraestruturas, a solução passa pela aposta no transporte público da cidade: "Estas medidas que não têm a ver com a tarifação, mas têm a ver com o transporte público, densidade e qualidade, parecem medidas que vão no sentido correto e é por aí que nós vamos continuar a trabalhar em conjunto."

Para o presidente da Câmara do Porto, "é necessário acabar com as portagens para que se possam tomar outras medidas, se necessário, restritivas do atravessamento da área metropolitana no seu coração, por veículos pesados que nada têm a ver com a atividade económica relacionada com a cidade".

"Eu, de vez em quando, utilizo a CREP e aquilo lembra-me a minha rua quando era pequenino. Podem-se lá pôr quatro pedras e jogar futebol, porque ninguém a utiliza", acrescenta Rui Moreira.