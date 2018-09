I Liga

Braga bate leão sem garras e junta-se ao Benfica no topo

24 set, 2018 - 18:30 • Inês Braga Sampaio

Braga 1-0 Sporting. Os arsenalistas superiorizaram-se no jogo e no marcador. Dyego Sousa premiou a exibição ambiciosa do Braga e levou a equipa minhota à liderança partilhada com o Benfica. Leões perdem pela primeira vez e caem para o quinto lugar. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.