Terra batida de Lille recebe final da Taça Davis

A organização da Taça Davis comunicou, esta segunda-feira, que a final da competição de seleções de ténis, que oporá França e Croácia, será disputada em terra batida,em Lille, entre 23 e 25 de novembro.

O Estádio Pierre-Mauroy será a casa da final. Nas meias-finais, os franceses Lucas Pouille, número 19 do "ranking" ATP, e Benoit Paire, número 61, eliminaram a seleção espanhola. Os croatas Marin Cilic, número seis do mundo, e Borna Coric, 18.º, derrotaram os Estados Unidos.

A França pode fazer o "bis", uma vez que já venceu a prova em 2017. França ou Croácia serão as últimas vencedoras da Taça Davis como a conhecemos, uma vez que, em 2019, o formato da competição vai mudar.

O torneio será, em grande parte, disputado numa só semana, com 18 seleções a competirem no mesmo estádio, conforme anunciou, em agosto, a Federação Internacional de Ténis. Segundo o jornal francês "Le Parisien", será Madrid a receber, em 2019 e 2020, a nova Taça Davis, projeto da empresa de Gerard Piqué, futebolista do Barcelona.