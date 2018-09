Portimonense. Jackson feliz pelo regresso à competição

Jackson Martínez expressou, esta segunda-feira, nas redes sociais, a sua satisfação pelo regresso à competição, após dois anos de paragem, devido a lesão.

O ponta-de-lança colombiano entrou aos 73 minutos da receção do Portimonense ao Vitória de Guimarães, no domingo, substituição que representou, também, a estreia pelos algarvios. Com vitória, por 3-2.

"Muito feliz por ter regressado e por ter conseguido a vitória! Esperei muito tempo por isto e só foi possível graças a muito trabalho, dedicação e força! Obrigado a todos por todo o apoio ao longo deste período", escreveu Jackson, no Instagram.

Jackson Martínez está emprestado ao Portimonense pelos chineses do Guangzhou Evergrande, até ao final da temporada.