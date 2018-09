João Félix. De miúdo franzino a "potencial grande jogador" com futuro de sucesso

Presidente do Padroense, pelo qual passou o jovem avançado de 18 anos, rendido à qualidade do atleta que o clube formou no escalão de juvenis.

Era "franzino" mas tornou-se robusto e, hoje, é um "potencial grande jogador". É desta forma que o presidente do Padroense define João Félix, um dos vários produtos da formação do emblema da freguesia do Padrão da Légua, Matosinhos. Foi por lá que o delfim do Benfica, de apenas 18 anos, passou no escalão de juvenis, no final da sua etapa de formação inserida no FC Porto - o Padroense é uma espécie de "satélite" dos azuis e brancos para rodagem de jovens atletas -, captando a atenção do emblema da Luz.

"Ele tinha uma particularidade", começa por recordar Germano Pinho, a Bola Branca, no dia seguinte à estreia a titular do avançado, que já havia sido decisivo no dérbi frente ao Sporting, assinando o primeiro golo do triunfo das águias diante do Desportivo das Aves (2-0). "Para além do enorme talento técnico, tinha algumas dificuldades físicas. Era muito franzino mas hoje está mais consolidado fisicamente, evoluiu bastante", analisa o histórico líder do Padroense. "Juntando a isso o seu enorme talento, estamos na presença de um potencial grande jogador que irá ter muito sucesso na sua carreira. Está num clube que lhe dá todas as condições para evoluir. Só pode dar jogador de qualidade", projeta, sem reservas, reforçando a mensagem de confiança a João Félix.

"Todos os atletas que um dia vestem a camisola do Padroense são acompanhados da forma mais minuciosa possível e ficamos felizes com os seus êxitos. O João Félix não é exceção. É certo que saiu da órbita do FC Porto e seguiu outro caminho. Nós, enquanto clube formador, ficamos a torcer pelo seu sucesso. Fico feliz que esse como qualquer outro que tenha passado pelo nosso clube tenha êxito, mostre o seu talento e dê substância ao nosso trabalho de contribuição para o crescimento dos atletas em idade de formação. Desejamos-lhe o maior sucesso, naturalmente", salienta. A mágoa por não ver João Félix de dragão ao peito A "vida" tem destas coisas. O atleta natural de Viseu fez grande parte do seu trajeto de formação nas escolas do FC Porto mas acabaria, como inúmeros casos, por não ter seguimento no universo azul e branco. Sócio e adepto assumido dos dragões, Germano Pinho aborda essa realidade com uma duplicidade em que a razão supera o coração.

"Claro que gostaria muito que ele estivesse no FC Porto e que demonstrasse esse talento no FC Porto. Mas outros casos aconteceram ao contrário, que fizeram a sua iniciação no Sporting ou no Benfica e acabam por demonstrar as suas enormes qualidades no FC Porto. Faz parte da vida. Temos de encarar isso com naturalidade", afirma. Certo é que a noite de domingo não acabou da melhor forma para João Félix. Abriu o ativo na Luz aos 34 minutos da primeira parte e, no arranque da etapa complementar, acabaria por se lesionar, abandonando o relvado lavado em lágrimas.